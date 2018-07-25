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14:55, 25 июля 2018 683
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Для рязанцев пустят бесплатные автобусы до воронежского аэропорта 1

Для рязанцев пустят бесплатные автобусы до воронежского аэропорта

С Рязани пустят бесплатные автобусы до воронежского аэропорта. Встреча с представителями воронежского аэропорта прошла в среду, 25 июля, в рязанском доме печати.

По словам советника гендиректора ООО УК «Авиасервис» Ирины Чугуновой, такого рода трансфер будет удобен рязанцам для планирования своего отдыха.

«Туристу не придется думать о времени вылета, размещении багажа и лишних затратах, а также мы готовы пустить автобус ради одного пассажира», — отметила Чугунова.

Отмечается, что в 2017 году более 40 тысяч пассажиров уже воспользовались бесплатными автобусами из Липецкой, Курской, Белгородской, Тамбовской, Орловской, Пензенской, Саратовской, Брянской областей.

Через аэропорт Воронежа рязанцы смогут вылететь в страны СНГ и Таможенного союза, а также в Таиланд, Индию, Грецию, Турцию и Тунис.

Фото сайта воронежского аэропорта


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