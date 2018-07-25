Рязанцам предложили стать координаторами Всемирного дня чистоты

Рязанцам предложили стать волонтерами-координаторами
«Цель гражданского волонтерского проекта — объединить общество, власть, бизнес и СМИ в одну команду для очистки природы от мусора и сохранения устойчивой чистоты», — рассказали организоторы.
Подготовка к акции уже началась, команды волонтеров работают в 35 регионах.
Среди рязанцев организаторы хотят найти:
- координатора PR-направления;
- координатора по логистике;
- координатора по работе с партнерами;
- координатора по работе с организаторами и участниками уборок.
Желательно, чтобы волонтеры были старше 18 лет, имели опыт координации проектов или организации акций, а также желание учиться и развиваться, лидерские качества, инициативность, смелость брать на себя ответственность.
Стать соорганизаторами акции могут как активные жители, так и общественные объединения. Желающим нужно написать