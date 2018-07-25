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9:41, 25 июля 2018 49
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Рязанцам предложили стать координаторами Всемирного дня чистоты

Рязанцам предложили стать координаторами Всемирного дня чистоты

Рязанцам предложили стать волонтерами-координаторами Всемирного дня чистоты. Акция «Lets do it Russia» пройдет 15 сентября в 134 странах.

«Цель гражданского волонтерского проекта — объединить общество, власть, бизнес и СМИ в одну команду для очистки природы от мусора и сохранения устойчивой чистоты», — рассказали организоторы.

Подготовка к акции уже началась, команды волонтеров работают в 35 регионах.

Среди рязанцев организаторы хотят найти:

  • координатора PR-направления;
  • координатора по логистике;
  • координатора по работе с партнерами;
  • координатора по работе с организаторами и участниками уборок.

Желательно, чтобы волонтеры были старше 18 лет, имели опыт координации проектов или организации акций, а также желание учиться и развиваться, лидерские качества, инициативность, смелость брать на себя ответственность.

Стать соорганизаторами акции могут как активные жители, так и общественные объединения. Желающим нужно написать Карине Ивченко, указав в сообщении его тему (акция «Сделаем!»), регион и опыт.


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