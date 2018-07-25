Парковый переулок будет выходить к рязанской «Академии единоборств»

В пятницу, 20 июля, комитет по градостроительной деятельности Рязанской городской думы поддержал решение назвать Парковым переулком проезд длиной более 100 метров в пойме Трубежа. Пресс-служба «Северной компании», которая строит там жилой комплекс «
«Сегодня на этом месте можно увидеть простую луговую дорогу. Название Парковый переулок объясняется тем, что между жилыми домами и берегом Трубежа будет разбит парк размером более 20 га с велодорожками, спортивными площадками и кафе. Переулок соединит два уже существующих проезда по Метропарку — улицу Полина и Парковый проспект. Он будет поворачивать к «Академии единоборств», открытой весной 2018 года. Проект этого спортивного комплекса предоставила «Северная компания», — говорится в сообщении.