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12:14, 25 июля 2018 576

Парковый переулок будет выходить к рязанской «Академии единоборств»

Парковый переулок будет выходить к рязанской «Академии единоборств»

В пятницу, 20 июля, комитет по градостроительной деятельности Рязанской городской думы поддержал решение назвать Парковым переулком проезд длиной более 100 метров в пойме Трубежа. Пресс-служба «Северной компании», которая строит там жилой комплекс «Метропарк», рассказала, как будет проходить новый переулок.

«Сегодня на этом месте можно увидеть простую луговую дорогу. Название Парковый переулок объясняется тем, что между жилыми домами и берегом Трубежа будет разбит парк размером более 20 га с велодорожками, спортивными площадками и кафе. Переулок соединит два уже существующих проезда по Метропарку — улицу Полина и Парковый проспект. Он будет поворачивать к «Академии единоборств», открытой весной 2018 года. Проект этого спортивного комплекса предоставила «Северная компания», — говорится в сообщении.


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