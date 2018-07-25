Любимов пожелал «Умным людям» новых побед в КВН

Николай Любимов поздравил команду КВН из Рязани «Умные люди», которая получила президентский приз на «Голосящем КиВиНе». Глава региона пожелал им успехов, новых достижений и побед.
Телеграмму губернатор отправил начальнику училища ВДВ Алексею Рагозину. В ней Любимов отметил, что награда десантников — высшее достижение за всю историю движения КВН в регионе.
«Это отличный подарок к столетию вуза. Будущие офицеры еще раз доказали, что они не только смелые, но и находчивые и остроумные. Их проекты отличаются креативом и оптимизмом. Это замечательно и обязательно пригодится в будущем, на службе. Ведь шутка помогает реально оценивать ситуацию и принять правильное решение», — написал губернатор.
Напомним,
Фото из группы «Умные люди» «ВКонтакте»