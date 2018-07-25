Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:23, 25 июля 2018 1 909
 0    0

Любимов пожелал «Умным людям» новых побед в КВН

Любимов пожелал «Умным людям» новых побед в КВН

Николай Любимов поздравил команду КВН из Рязани «Умные люди», которая получила президентский приз на «Голосящем КиВиНе». Глава региона пожелал им успехов, новых достижений и побед.

Телеграмму губернатор отправил начальнику училища ВДВ Алексею Рагозину. В ней Любимов отметил, что награда десантников — высшее достижение за всю историю движения КВН в регионе.

«Это отличный подарок к столетию вуза. Будущие офицеры еще раз доказали, что они не только смелые, но и находчивые и остроумные. Их проекты отличаются креативом и оптимизмом. Это замечательно и обязательно пригодится в будущем, на службе. Ведь шутка помогает реально оценивать ситуацию и принять правильное решение», — написал губернатор.

Напомним, фестиваль «Голосящий КиВиН-2018» состоялся в Светлогорске. Его участниками стали 14 команд.

Фото из группы «Умные люди» «ВКонтакте»


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Новости рубрики «Общество»
16:04, 25 июля 2018
Экс-губернатор Кировской области устроился работать в библиотеку скопинской колонии
15:39, 25 июля 2018
Дорожки «Наташкиного парка» вымостят тротуарной плиткой с площади Ленина 1
15:23, 25 июля 2018
Любимов пожелал «Умным людям» новых побед в КВН
13:21, 25 июля 2018
В Рязанском районе пропала 69-летняя женщина
13:10, 25 июля 2018
В Рязани наградили лучших следователей 2
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Где взять деньги? Пятерка лучших кредитов без справок и поручителей в Рязани

Где взять деньги? Пятерка лучших кредитов без справок и поручителей в Рязани

Потребительские кредиты получают рядовые граждане, для них удобство и скорость оформления иногда важнее, чем итоговая сумма переплаты.

Популярное
Комментируемое
Новое
20:40, 15 июля 2018 21 879
Pussy Riot выбежали на поле во время финала чемпионата мира по футболу. Видео 3
20:22, 14 июля 2018 16 486
У ТРЦ «М5 Молл» «пятнадцатая» влетела в столб. Фото и видео
19:10, 23 июля 2018 16 547
Карабасов отчитал подрядчика из-за повреждения старинной брусчатки на площади Ленина 14
13:46, 20 июля 2018 16 390
После ливней в Горроще начал разваливаться дом. Фото 4
19:54, 15 июля 2018 15 987
Франция во второй раз в истории победила в чемпионате мира по футболу
Все новости
Голосования

Где вы проводите летний отпуск?

Окончание опроса: 27.07.2018
Архив голосований
Форум