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17:22, 25 июля 2018 296
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Любимов пожелал рязанским следователям здоровья и энергии

Любимов пожелал рязанским следователям здоровья и энергии

В среду, 25 июля, Николай Любимов поздравил рязанских следователей и ветеранов службы с профессиональным праздником.

Губернатор отметил, что следственные органы являются «одним из самых действенных звеньев в отечественной структуре борьбы с преступностью и коррупцией».

«Решение столь серьезных задач требует высочайшего профессионализма, ответственности, умения владеть новейшими технологиями. Рязанские следователи успешно справляются со своими обязанностями», — сказал он.

Глава региона выразил уверенность, что и в дальнейшем работники ведомства будут достойно выполнять свой служебный и гражданский долг.

«Желаю всем сотрудникам и ветеранам службы здоровья, энергии, успешного осуществления намеченных планов на благо родного Рязанского края и всей России!» — заключил губернатор.


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