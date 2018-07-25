Любимов пожелал рязанским следователям здоровья и энергии

В среду, 25 июля, Николай Любимов поздравил рязанских следователей и ветеранов службы с профессиональным праздником.
Губернатор отметил, что следственные органы являются «одним из самых действенных звеньев в отечественной структуре борьбы с преступностью и коррупцией».
«Решение столь серьезных задач требует высочайшего профессионализма, ответственности, умения владеть новейшими технологиями. Рязанские следователи успешно справляются со своими обязанностями», — сказал он.
Глава региона выразил уверенность, что и в дальнейшем работники ведомства будут достойно выполнять свой служебный и гражданский долг.
«Желаю всем сотрудникам и ветеранам службы здоровья, энергии, успешного осуществления намеченных планов на благо родного Рязанского края и всей России!» — заключил губернатор.