К концу рабочей недели в Рязанскую область придет 30-градусная жара. Об этом говорится в пресс-релизе
«По предварительному прогнозу синоптиков Рязанского гидрометцентра, к концу рабочей недели температура воздуха повысится до +30, +33 градусов, а дожди, скорее всего, возобновятся 29 июля», — говорится в пресс-релизе.
Синоптики отметили, что дождливую погоду последней недели определяла серия активных циклонов: их атмосферные фронты, перемещаясь над Рязанской областью, вызвали ливни, грозы и порывистый ветер.
При этом самые сильные грозы прошли 19 июля: в Шилове выпало 34 мм осадков, в Павельце — 28 мм, в Старожилове — 22 мм; а также 20 июля: в Елатьме выпало 22 мм осадков, ветер при грозе усиливался до 24 м/с.
«После довольно длительного периода сухой и жаркой погоды в июне прошедшие дожди в целом благотворно повлияли на рост и созревание садово-огородных сельскохозяйственных культур, а также существенно понизили пожарную опасность в лесах нашей области», — говорится в пресс-релизе.