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15:39, 25 июля 2018 715
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Дорожки «Наташкиного парка» вымостят тротуарной плиткой с площади Ленина 1

Дорожки «Наташкиного парка» вымостят тротуарной плиткой с площади Ленина

Пешеходные дорожки «Наташкиного парка» вымостят тротуарной плиткой, которую сняли во время реконструкции площади Ленина. Такое поручение во время выездного совещания 25 июля дал и.о. мэра Сергей Карабасов.

По его словам, Верхний городской сад — одно из любимых мест отдыха горожан. Родители, гуляющие здесь с детьми, часто жалуются на плачевное состояние дорожек.

«Замостить плиткой необходимо дорожки вдоль „Аллеи путешественников“ и „Аллеи городов-героев“, а также по периметру детской площадки в центре парка», — заявил Карабасов.

Работы начнут уже в августе, до конца сентября в парке планируют замостить дорожки общей площадью 2,5 тысячи кв м.


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