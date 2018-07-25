Чучковских полицейских наградили за работу на чемпионате мира по футболу

Двоих чучковских полицейских отметили благодарственными письмами за «успешное выполнение особо важных задач» во время работы на чемпионате мира по футболу. Кинолог Елена Макарова и участковый Павел Григорьев обеспечивали порядок в Саранске, пишет издательство «
Правоохранители рассказали, что перед чемпионатом они прошли специальную подготовку в учебном центре, где их научили пресекать массовые беспорядки и общаться с иностранцами. Полицейские отрабатывали всевозможные варианты развития событий: от локальных конфликтов между болельщиками до терактов.
«Слава богу, каких-то серьезных инцидентов не произошло. Болельщики вели себя дружелюбно и выполняли все требования полиции, мы тоже работали максимально вежливо и корректно. Было приятно увидеть воочию выдающихся футбольных звезд мирового уровня», — поделилась Елена Макарова.