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12:08, 25 июля 2018 265
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Чучковских полицейских наградили за работу на чемпионате мира по футболу

Чучковских полицейских наградили за работу на чемпионате мира по футболу

Фото: Издательство «Пресса»

Двоих чучковских полицейских отметили благодарственными письмами за «успешное выполнение особо важных задач» во время работы на чемпионате мира по футболу. Кинолог Елена Макарова и участковый Павел Григорьев обеспечивали порядок в Саранске, пишет издательство «Пресса».

Правоохранители рассказали, что перед чемпионатом они прошли специальную подготовку в учебном центре, где их научили пресекать массовые беспорядки и общаться с иностранцами. Полицейские отрабатывали всевозможные варианты развития событий: от локальных конфликтов между болельщиками до терактов.

«Слава богу, каких-то серьезных инцидентов не произошло. Болельщики вели себя дружелюбно и выполняли все требования полиции, мы тоже работали максимально вежливо и корректно. Было приятно увидеть воочию выдающихся футбольных звезд мирового уровня», — поделилась Елена Макарова.


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