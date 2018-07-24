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10:50, 24 июля 2018 1 084
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В среду еще на 13 рязанских улицах отключат горячую воду. Адреса 1

В среду еще на 13 рязанских улицах отключат горячую воду. Адреса

В среду, 25 июля, еще на 13 рязанских улицах отключат горячую воду. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

До 7 августа горячего водоснабжения не будет по адресам:

  • улица 1-я Линия, дом № 2;
  • улица 4-я Линия, дома №1, №3;
  • улица Баженова, дома №27, №29, №33, №35;
  • улица Братиславская, дома №27, №27-а, №8, №8 корпус 1;
  • улица Гагарина, дом №156, №156 корпус 1, №156 корпус 2, №158, №29, №33, №40, №41 корпус 1, №41 корпус 2, №42, №44, №48, №50, №53, №60/64, №63/29, №65, №70/10;
  • улица Дзержинского, дом №78 (школа №16);
  • улица Полетаева, дома №30, №30-а, №32;
  • улица Пушкина, дома №13, №13 корпус 1;
  • улица Семашко, дома №3, №38/40, №48-а, №50 (детский сад №65);
  • улица Славянский проспект, дома №6 корпус 1, №6 корпус 2;
  • улица Старая Дубрава, дома №1, №8 (детский сад №30);
  • улица Стройкова, дом №49;
  • улица Татарская, дома №51/15, №68, №91.

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