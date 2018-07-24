Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:14, 24 июля 2018 277
 0    0

В Рыбном сгорел гараж с грибами

В Рыбном сгорел гараж с грибами

В Рыбном сгорел гараж, в котором выращивали грибы. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Пожар произошел в жилом комплексе «Ходынинские дворики» в ночь на вторник, 24 июля. Огонь потушили, никто не пострадал.

На тушение выезжали пять расчетов.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
16:14, 24 июля 2018
В Рыбном сгорел гараж с грибами
15:44, 24 июля 2018
Около автовокзала легковушка врезалась в поливальную машину. Видео
14:56, 24 июля 2018
Израиль сбил сирийский истребитель
14:17, 24 июля 2018
Сотрудник брянской колонии до смерти запытал заключенного — СКР
13:30, 24 июля 2018
Сгоревший в Рыбном цех принадлежал ритуальному агентству. Фото
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
6 часов назад
Где взять деньги? Пятерка лучших кредитов без справок и поручителей в Рязани

Где взять деньги? Пятерка лучших кредитов без справок и поручителей в Рязани

Потребительские кредиты получают рядовые граждане, для них удобство и скорость оформления иногда важнее, чем итоговая сумма переплаты.

Популярное
Комментируемое
Новое
20:40, 15 июля 2018 21 747
Pussy Riot выбежали на поле во время финала чемпионата мира по футболу. Видео 2
20:22, 14 июля 2018 16 412
У ТРЦ «М5 Молл» «пятнадцатая» влетела в столб. Фото и видео
19:54, 15 июля 2018 15 926
Франция во второй раз в истории победила в чемпионате мира по футболу
13:46, 20 июля 2018 15 281
После ливней в Горроще начал разваливаться дом. Фото 4
14:39, 21 июля 2018 14 348
В Рязани выбрали лучшую беспородную собаку. Фото
Все новости
Голосования

Где вы проводите летний отпуск?

Окончание опроса: 27.07.2018
Архив голосований
Форум