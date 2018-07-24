В Рыбном сгорел гараж с грибами

В Рыбном сгорел гараж, в котором выращивали грибы. Об этом сообщило издательство «
Пожар произошел в жилом комплексе «Ходынинские дворики» в ночь на вторник, 24 июля. Огонь потушили, никто не пострадал.
На тушение выезжали пять расчетов.
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В Рыбном сгорел гараж, в котором выращивали грибы. Об этом сообщило издательство «
Пожар произошел в жилом комплексе «Ходынинские дворики» в ночь на вторник, 24 июля. Огонь потушили, никто не пострадал.
На тушение выезжали пять расчетов.
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