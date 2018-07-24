В рязанской ОКБ врачи освоили новый вид операций на артериях. Об этом сообщил
Специалисты сосудистого отделения определили, что из четырех артерий, питающих мозг, у пациента была задействована лишь одна. Еще одна — позвоночная артерия — сузилась на 90%.
К такому состоянию рязанца привели атеросклероз и тромбоз. Отмечается, что нарушение кровотока вызвало риск развития инсульта.
«В практике нашего региона при подобных диагнозах пациенту в артерию обычно устанавливают стент. Это такой „каркас“, который изнутри не дает артерии сомкнуться. Таким образом, кровоток восстанавливается. Но у нашего пациента на артерию давила лестничная мышца, и стент не решил бы проблему в полной мере», — сообщил заведующий отделением сосудистой хирургии ОКБ Андрей Егоров.
Хирурги удалили участок артерии, который был сужен, и вместо него сделали ставку-протез. Операция длилась более трех часов.
Егоров самостоятельной выполнил операцию по протезированию позвоночной артерии, длившуюся более трех часов. Сейчас пациент готовится к выписке.