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14:19, 24 июля 2018 328
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В рязанское село привезли «чудотворную» икону

В рязанское село привезли «чудотворную» икону

Фото: Издательство «Пресса»

В село Аладьино Чучковского района привезли «чудотворную» икону Казанской Божьей матери. Об этом пишет ИД «Пресса».

Икону в Рязанскую область крестным ходом доставили самарские казаки. Поклониться образу собрались местные и жители окрестных сел.

Службу провел протоиерей Феофан. Он рассказал об историческом значении образа и о шествии, которое икона совершает по стране.

Священнослужитель отметил, что икона считается святыней Среднего Поволжья.

«Буквально накануне большевистского переворота икона чудесным образом явилась в селе Ташла Самарской губернии. Явление иконы верующие люди посчитали неслучайным. Она стала утешением для народа в годы бед и несчастий, обрушившихся на страну в начале ХХ века, послужила укреплению святой православной веры», — рассказал протоиерей.

Всероссийский крестный ход со святой иконой организовали еще в 2013 году. С 5 по 25 июля икона пребывает в городах и селах Касимовской епархии.


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