В рязанское село привезли «чудотворную» икону

В село Аладьино Чучковского района привезли «чудотворную» икону Казанской Божьей матери. Об этом пишет ИД «
Икону в Рязанскую область крестным ходом доставили самарские казаки. Поклониться образу собрались местные и жители окрестных сел.
Службу провел протоиерей Феофан. Он рассказал об историческом значении образа и о шествии, которое икона совершает по стране.
Священнослужитель отметил, что икона считается святыней Среднего Поволжья.
«Буквально накануне большевистского переворота икона чудесным образом явилась в селе Ташла Самарской губернии. Явление иконы верующие люди посчитали неслучайным. Она стала утешением для народа в годы бед и несчастий, обрушившихся на страну в начале ХХ века, послужила укреплению святой православной веры», — рассказал протоиерей.
Всероссийский крестный ход со святой иконой организовали еще в 2013 году. С 5 по 25 июля икона пребывает в городах и селах Касимовской епархии.