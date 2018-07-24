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15:06, 24 июля 2018 227

В Рязани появится первый в городе дом, построенный по технологии «Green building»

В Рязани появится первый в городе дом, построенный по технологии «Green building»

В рязани появится первый в городе дом, построенный по технологии «Green building». Об этом сообщила пресс-служба компании VELLCOM group.

Отмечается, что этот подход «полностью соответствует основным мировым трендам в проектировании и строительстве современного жилья — экологичные и инновационные технологии».

На строительной площадке VELLCOM дома на Ленкома рабочие приступили к заливке фундамента. «Это отправная точка надежного и прочного дома», — отметили в сообщении.

Оценить качество строительства проекта любой желающий может со смотровых площадок. Также, по сложившейся традиции, протоиерей Дмитрий благословил на строительство и освятил место под будущий дом.

«Мы придерживаемся ранее заявленных планов и уверены, что все работы будут выполнены в срок», — отметил начальник участка Александр Андрияшин.

«В экстерьере дома представлены лучшие европейские практики, сочетающие в себе лаконичные формы и современный дизайн. За сдержанностью решений прослеживаются удобные функциональные планировки, где каждый квадратный метр имеет свое назначение и делает жизнь комфортнее и легче. Этот дом располагает не просто квартирами, а пространствами для отдыха, работы и творчества», — рассказали представители компании.

Проекты VELLCOM group привлекают внимание не только рязанцев, но и гостей города —гостиничный комплекс «Старый город» на улице Мюнстерской, спортивная школа олимпийского резерва «Академия единоборств», фондохранилище Государственного музея-заповедника Сергея Есенина в Константинове — малая часть завершенных объектов холдинга.

Получить более подробную информацию об индивидуальных условиях приобретения недвижимости можно в офисе компании или по телефону отдела продаж: +7 (4912) 300-707.


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