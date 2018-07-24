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11:07, 24 июля 2018 413
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В Александро-Невском районе пьяный мужчина изрезал своего друга ножом

В Александро-Невском районе пьяный мужчина изрезал своего друга ножом

В Александро-Невском районе пьяный мужчина изрезал своего друга ножом. Об этом сообщил сайт прокуратуры Рязанской области.

Вечером 1 января 2018 года двое мужчин выпивали дома. Позже они поругались и подрались.

После драки, когда потерпевший лег на кровать, к нему, «затаив злобу», подошел подсудимый и четыре раза ударил его кухонным ножом.

Испугавшись, что он может истечь кровью, мужчина вызвал «скорую», которая оперативно оказала медицинскую помощь, что спасло жизнь его другу.

Суд назначил злоумышленнику один год условно с испытательным сроком полтора года по части 2 статьи 115 УК РФ.

Приговор не вступил в законную силу.


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