Утренний обзор рязанских пробок: 24 июля

Утром во вторник, 24 июля, водителям вновь придется постоять в пробках на рязанских дорогах.
«Традиционный» затор этого лета возник на ремонтируемом на Солотчинском мосту. По данным сервиса «Яндекс. Карты», пробка растянулась почти на два километра в сторону Солотчи и на полтора километра в сторону города. Скорость потока не превышает семи-десяти километров в час.
Движение затрудено на улице Зубковой от «Ледового дворца» до проезда Яблочкова. Пробка растянулась почти на два километра в сторону города, автомобили двигаются со скоростью не более семи километров в час.
По-прежнему из-за ремонтных работ затор образовался на Южной окружной. Километровая пробка образовалась в сторону Ситниковской улицы от Тюшевского поселения. Скорость движения автомобилей не превышает десяти километров в час.
На улице Есенина водителям придется постоять от пересечения с улицей Грибоедова в сторону площади Театральной. Скорость потока не превышает пяти километров в час. Пробка возникла на улице Бирюзова от пересечения с проездом Шабулина до парка Морской славы. Автомобили двигаются со скоростью не более семи-десяти километров в час.