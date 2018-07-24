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8:35, 24 июля 2018 556
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Утренний обзор рязанских пробок: 24 июля

Утренний обзор рязанских пробок: 24 июля

Утром во вторник, 24 июля, водителям вновь придется постоять в пробках на рязанских дорогах.

«Традиционный» затор этого лета возник на ремонтируемом на Солотчинском мосту. По данным сервиса «Яндекс. Карты», пробка растянулась почти на два километра в сторону Солотчи и на полтора километра в сторону города. Скорость потока не превышает семи-десяти километров в час.

Движение затрудено на улице Зубковой от «Ледового дворца» до проезда Яблочкова. Пробка растянулась почти на два километра в сторону города, автомобили двигаются со скоростью не более семи километров в час.

По-прежнему из-за ремонтных работ затор образовался на Южной окружной. Километровая пробка образовалась в сторону Ситниковской улицы от Тюшевского поселения. Скорость движения автомобилей не превышает десяти километров в час.

На улице Есенина водителям придется постоять от пересечения с улицей Грибоедова в сторону площади Театральной. Скорость потока не превышает пяти километров в час. Пробка возникла на улице Бирюзова от пересечения с проездом Шабулина до парка Морской славы. Автомобили двигаются со скоростью не более семи-десяти километров в час.


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