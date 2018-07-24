Занятия спортом в шаговой доступности от дома становятся открытым в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба «Северной компании».
Компания выбирает места для строительства новых ЖК таким образом, чтобы будущим жильцам было «удобно пользоваться услугами спортивных объектов».
Так, в шаговой доступности от
ДС «Олимпийский» предлагает рязанцам не только оздоровительное катание на ледовой арене, но и занятия в тренажерном зале с беговыми дорожками, столы для бильярда и настольного тенниса. Для юных спортсменов работают секции по хоккею и фигурному катанию.
В «Академии тенниса» для занятий спортом подготовлены 18 теннисных кортов, поле для мини-футбола и легкоатлетические дорожки.
«Академия единоборств» с секциями по боксу, борьбе, самбо, дзюдо и тхеквандо открылась рядом со строящимся
Новый бассейн «Классика» на шесть дорожек появился рядом с жилым комплексом «Паруса». В бассейне работают взрослые и детские группы по плаванию.
Директор «Северной компании» Михаил Михайлов отметил важность спорта и здорового образа жизни для современного человека. Он заявил, что все жилые комплексы застройщика будут обеспечены качественными спортивными площадками и уличными тренажерами.
Офис «Северной компании» расположен по адресу: улица Соборная, дом №14/2 строение 1. Работает в будни до 20:00, в субботу до — 15:30. Аккаунт «Северной компании» в