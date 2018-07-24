Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:17, 24 июля 2018 352
 0    0

Сотрудник брянской колонии до смерти запытал заключенного — СКР

Сотрудник брянской колонии до смерти запытал заключенного — СКР

Фото: Pixabay.com

В Брянской области задержали сотрудника исправительной колонии №6. Следствие считает его виновным в смерти заключенного, сообщил сайт СУ СКР по региону.

«По версии следствия, 22.07.2018 около 20 часов 20 минут сотрудник ФКУ ИК-6 УФСИН России по Брянской области, перевязал тканью его лицо, в результате чего последний скончался от асфиксии», — говорится в сообщении. Обстоятельства произошедшего подтверждаются судебно-медицинской экспертизой.

Возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «б», «в», части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств, а также с причинением тяжких последствий). Подозреваемый задержан, решается вопрос о заключении его под стражу на время следствия.

Отметим, что трагедия произошла уже после того, как в сети появилось резонансное видео с пытками из ярославской колонии.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
14:56, 24 июля 2018
Израиль сбил сирийский истребитель
14:17, 24 июля 2018
Сотрудник брянской колонии до смерти запытал заключенного — СКР
13:30, 24 июля 2018
Сгоревший в Рыбном цех принадлежал ритуальному агентству. Фото
11:27, 24 июля 2018
В Рыбном на пожаре в цеху из окна спасли женщину
11:07, 24 июля 2018
В Александро-Невском районе пьяный мужчина изрезал своего друга ножом
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Ответственный застройщик не станет безрассудно повышать цены — Воробьев

Ответственный застройщик не станет безрассудно повышать цены — Воробьев

Гендиректор ГК «ЕДИНСТВО» Антон Воробьев ответил на значимые для тысяч рязанцев вопросы.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:01, 10 июля 2018 23 894
В Рязани началась реконструкция площади Ленина. Фото 1
20:40, 15 июля 2018 21 731
Pussy Riot выбежали на поле во время финала чемпионата мира по футболу. Видео 2
20:22, 14 июля 2018 16 401
У ТРЦ «М5 Молл» «пятнадцатая» влетела в столб. Фото и видео
19:54, 15 июля 2018 15 922
Франция во второй раз в истории победила в чемпионате мира по футболу
13:46, 20 июля 2018 15 088
После ливней в Горроще начал разваливаться дом. Фото 4
Все новости
Голосования

Где вы проводите летний отпуск?

Окончание опроса: 27.07.2018
Архив голосований
Форум