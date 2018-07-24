В Брянской области задержали сотрудника исправительной колонии №6. Следствие считает его виновным в смерти заключенного, сообщил
«По версии следствия,
Возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «б», «в», части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств, а также с причинением тяжких последствий). Подозреваемый задержан, решается вопрос о заключении его под стражу на время следствия.
Отметим, что трагедия произошла уже после того, как в сети появилось резонансное видео с