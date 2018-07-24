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19:21, 24 июля 2018 263
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Сараевская прокуратура не позволила лишить родительских прав мать троих детей

Сараевская прокуратура не позволила лишить родительских прав мать троих детей

Сараевская прокуратура не позволила лишить родительских прав мать троих детей старшему из которых уже исполнилось шестнадцать, а младшему пять лет. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

Проверка показала, что органы опеки нарушили семейное законодательство: воспитательную работу с женщиной, ограниченной в родительских правах, не проводили, право на восстановление в родительских правах не разъясняли, чем фактически исключили возможность возвращения детей в семью.

Через шесть месяцев после ограничения органы опеки подали иск в суд о лишении родительских прав. При этом проверка показала, что женщина больше не злоупотребляет спиртным, платит алименты, регулярно навещает своих несовершеннолетних детей, а в ее доме имеется все необходимое.

«Дальнейшее лишение ее родительских прав является крайней мерой семейно-правовой ответственности, которая применяется в ситуации, когда защитить права и интересы ребенка другим путем невозможно», — говорится в пресс-релизе.

В итоге должностное лицо органов опеки привлекли к ответственности. При этом прокурор дал письменное заключение о необоснованности требований, в связи с чем суд отклонил заявление органа опеки и попечительства и отказался лишать мать троих детей родительских прав.


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