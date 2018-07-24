Сараевская прокуратура не позволила лишить родительских прав мать троих детей старшему из которых уже исполнилось шестнадцать, а младшему пять лет. Об этом сообщил
Проверка показала, что органы опеки нарушили семейное законодательство: воспитательную работу с женщиной, ограниченной в родительских правах, не проводили, право на восстановление в родительских правах не разъясняли, чем фактически исключили возможность возвращения детей в семью.
Через шесть месяцев после ограничения органы опеки подали иск в суд о лишении родительских прав. При этом проверка показала, что женщина больше не злоупотребляет спиртным, платит алименты, регулярно навещает своих несовершеннолетних детей, а в ее доме имеется все необходимое.
«Дальнейшее лишение ее родительских прав является крайней мерой семейно-правовой ответственности, которая применяется в ситуации, когда защитить права и интересы ребенка другим путем невозможно», — говорится в пресс-релизе.
В итоге должностное лицо органов опеки привлекли к ответственности. При этом прокурор дал письменное заключение о необоснованности требований, в связи с чем суд отклонил заявление органа опеки и попечительства и отказался лишать мать троих детей родительских прав.