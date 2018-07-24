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10:14, 24 июля 2018 185

Рязанский приборный завод подарил сварочный аппарат «Политеху»

Рязанский приборный завод подарил сварочный аппарат «Политеху»

Государственный Рязанский приборный завод (входит в КРЭТ) передал филиалу Московского политехнического университета сварочный аппарат «ФОРСАЖ-200 ПА».

Инвертор предназначен для кафедры «Механико-технологические дисциплины». С его помощью студенты будут осваивать технологию сварки во время лабораторных и практических занятий.

«ФОРСАЖ-200 ПА» — универсальный сварочный инвертор для полуавтоматической сварки деталей и материалов в среде защитных газов и штучными электродами. Имеет встроенный механизм подачи проволоки. Аппарат обеспечивает высокую производительность сварочных работ и хорошее качество шва.

В учебном процессе «Политех» уже использует токарно-винторезный и универсально-фрезерные станки, которые АО «ГРПЗ» подарило вузу в 2016 году.


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