Рязанский приборный завод подарил сварочный аппарат «Политеху»

Государственный Рязанский приборный завод (входит в КРЭТ) передал филиалу Московского политехнического университета сварочный аппарат «ФОРСАЖ-200 ПА».
Инвертор предназначен для кафедры «Механико-технологические дисциплины». С его помощью студенты будут осваивать технологию сварки во время лабораторных и практических занятий.
«ФОРСАЖ-200 ПА» — универсальный сварочный инвертор для полуавтоматической сварки деталей и материалов в среде защитных газов и штучными электродами. Имеет встроенный механизм подачи проволоки. Аппарат обеспечивает высокую производительность сварочных работ и хорошее качество шва.
В учебном процессе «Политех» уже использует токарно-винторезный и универсально-фрезерные станки, которые АО «ГРПЗ» подарило вузу в 2016 году.