Россиянка стала лучшим писателем-фантастом Европы

Российская писательница Анна Старобинец стала лауреатом премии Европейского общества научной фантастики (ESFS) в номинации «Лучший писатель». Об этом сообщил сайт фестиваля «
Победителей объявили во французском Амьене.
Награды получили также француз Жерар Клейн («Гранд мастер Европы»), художник Миливой Черан, переводчик Илва Спонберг, журнал Angle Mort, издательство Видавництво Жупанського.
Анна Старобинец — российская журналистка, писательница, сценарист. Известна как автор книг «Переходный возраст», «Живущий», «Посмотри на него», «Резкое похолодание» и других.
Ее называют «русским Стивеном Кингом» и «королевой русского хоррора». Писательница работает в жанре фантастики, ужасов, а также пишет детские книги.