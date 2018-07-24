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10:52, 24 июля 2018 518
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Россиянка стала лучшим писателем-фантастом Европы

Россиянка стала лучшим писателем-фантастом Европы

Фото: Ru.wikipedia.org

Российская писательница Анна Старобинец стала лауреатом премии Европейского общества научной фантастики (ESFS) в номинации «Лучший писатель». Об этом сообщил сайт фестиваля «Еврокон».

Победителей объявили во французском Амьене.

Награды получили также француз Жерар Клейн («Гранд мастер Европы»), художник Миливой Черан, переводчик Илва Спонберг, журнал Angle Mort, издательство Видавництво Жупанського.

Анна Старобинец — российская журналистка, писательница, сценарист. Известна как автор книг «Переходный возраст», «Живущий», «Посмотри на него», «Резкое похолодание» и других.

Ее называют «русским Стивеном Кингом» и «королевой русского хоррора». Писательница работает в жанре фантастики, ужасов, а также пишет детские книги.


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