«Рельеф-Центр» и «Мульти-Пульти» провели акцию совместно с благотворительным фондом Константина Хабенского. Об этом говорится в пресс-релизе компании.
16 июля в санатории «Русское поле» в подмосковном Чехове прошло занятие арт-терапией для детей, которые проходят курс реабилитации после онкологического лечения.
Вместо холста в распоряжение детей попал настоящий грузовик Kenworth W900, известный по рождественскому ролику компании «Coca-Cola».
Праздник «творчества без границ» вместе с благотворительным фондом Константина Хабенского подарил детям дальнобойщик Виталий.
«Торговая марка „Мульти-Пульти“ предоставила все необходимое, чтобы процесс рисования стал стал по-настоящему красочным и веселым», — отметили в сообщении.
Таким образом, фура, проехавшая всю Россию от Крыма до Магадана, на несколько часов превратилась в арт-объект. «Дети получили заряд радости и позитивных эмоций, которые очень важны для выздоровления», — говорится в пресс-релизе.