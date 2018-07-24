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16:28, 24 июля 2018 272

«Рельеф-Центр» и «Мульти-Пульти» провели акцию совместно с благотворительным фондом Константина Хабенского

«Рельеф-Центр» и «Мульти-Пульти» провели акцию совместно с благотворительным фондом Константина Хабенского

«Рельеф-Центр» и «Мульти-Пульти» провели акцию совместно с благотворительным фондом Константина Хабенского. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

16 июля в санатории «Русское поле» в подмосковном Чехове прошло занятие арт-терапией для детей, которые проходят курс реабилитации после онкологического лечения.

Вместо холста в распоряжение детей попал настоящий грузовик Kenworth W900, известный по рождественскому ролику компании «Coca-Cola».

Праздник «творчества без границ» вместе с благотворительным фондом Константина Хабенского подарил детям дальнобойщик Виталий.

«Торговая марка „Мульти-Пульти“ предоставила все необходимое, чтобы процесс рисования стал стал по-настоящему красочным и веселым», — отметили в сообщении.

Таким образом, фура, проехавшая всю Россию от Крыма до Магадана, на несколько часов превратилась в арт-объект. «Дети получили заряд радости и позитивных эмоций, которые очень важны для выздоровления», — говорится в пресс-релизе.


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