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12:14, 24 июля 2018 1 282
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Пьяный москвич испугался полицию и пять дней жил в машине под Рязанью 1

Пьяный москвич испугался полицию и пять дней жил в машине под Рязанью

Москвич пять дней жил в автомобиле под Рязанью, поскольку испугался, что его поймают автоинспекторы. Об этом сообщил telegram-канал Mash.

Мужчина поехал на машине в магазин после застолья, телефон он оставил дома. На выходе из магазина он увидел полицейских и, решив, что его могут поймать, переждал в автомобиле.

Пока он находился в салоне, открыл купленное спиртное. Автоинспекторы долго не уезжали, в это время мужчина пошел еще за одной бутылкой.

Полицейские уехали вечером, когда москвич уже спал.

На следующий день он снова не решился ехать из-за похмелья.

«Ехать снова было нельзя и Миша купил колбасы, хлеба, сырых сосисок и еще одну бутылку. Так, сидя на парковке возле магазина, Миша прожил пять дней. За это время его семья успела обратиться в полицию, и начался его розыск сразу по двум областям», — говорится в сообщении.

Его доставили домой случайные знакомые.


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