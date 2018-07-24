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15:16, 24 июля 2018 84
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Любимов потребовал от чиновников не тянуть с помощью погорельцам

Любимов потребовал от чиновников не тянуть с помощью погорельцам

Николай Любимов потребовал от чиновников как можно быстреее помочь погорельцам. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Как напомнил губернатор во вторник, 24 июля, на заседании регионального правительства, в середине мая 2018 года в двух населенных пунктах Рязанской области произошли пожары. На территориях ввели режим ЧС.

От огня пострадали два дома, где в общей сложности проживали 38 человек, в том числе дети.

«Ко мне поступили обращения об оказании помощи. Были даны соответствующие поручения о выделении средств на восстановление зданий», — сказал Любимов.

Губернатор отметил, что с этого прошло два месяца, но необходимые документы до сих пор не представлены, хотя для выделения средств на ликвидацию последствий ЧС требуется 21 день.

«В одном районе они, видимо, „застряли“ на уровне муниципалитета. Другое обращение — в правовом управлении Рязанской области. В результате люди до сих пор без домов, восстановительные работы начать невозможно. Это безответственно и недопустимо. Люди не должны страдать от нерасторопности отдельных чиновников», — подчеркнул Николай Любимов.

Он потребовал «оперативно провести подготовительную работу и обеспечить выделение средств».

Ситуацию проконтролирует зампред правительства региона Сергей Филимонов.

Любимов также предложил усовершенствовать систему, чтобы процесс выделения средств из резервного фонда на ликвидацию ЧС проходил быстрее.


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