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16:01, 24 июля 2018 661
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Любимов поручил использовать заброшенные дома и земли в Рязанской области

Любимов поручил использовать заброшенные дома и земли в Рязанской области

Николай Любимов поручил взять в хозяйственный оборот заброшенные дома и земли в Рязанской области. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

По словам губернатора, за эти объекты недвижимости не платят налоги, они не приносят доходов в местные бюджеты.

«Они портят внешний вид сел и деревень, представляют пожарную опасность», — сказал Любимов.

Глава региона поставил задачу перед министерством земельных и имущественных отношений по выявлению неиспользуемых объектов недвижимости, их последующему оформлению в муниципальную собственность и вовлечению в хозяйственный оборот.


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