Любимов поручил использовать заброшенные дома и земли в Рязанской области

Николай Любимов поручил взять в хозяйственный оборот заброшенные дома и земли в Рязанской области. Об этом сообщил
По словам губернатора, за эти объекты недвижимости не платят налоги, они не приносят доходов в местные бюджеты.
«Они портят внешний вид сел и деревень, представляют пожарную опасность», — сказал Любимов.
Глава региона поставил задачу перед министерством земельных и имущественных отношений по выявлению неиспользуемых объектов недвижимости, их последующему оформлению в муниципальную собственность и вовлечению в хозяйственный оборот.