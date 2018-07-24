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12:58, 24 июля 2018 243
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Чаще всего рязанцы жалуются в Центробанк на ОСАГО — статистика

Чаще всего рязанцы жалуются в Центробанк на ОСАГО — статистика

Чаще всего рязанцы жалуются в Центробанк на ОСАГО. Об этом во вторник, 24 июля, сообщило региональное отделение банка.

За шесть месяцев от рязанцев поступило 693 жалобы, из которых 263 — на ОСАГО. Каждое второе обращение по страхованию касается неверного применением коэффициента бонус-малус.

Также жители региона жалуются на навязывание допуслуг при потребительском кредитовании (44 обращения), сообщают о проблемах с погашением (38 обращений) и трудностях с выполнением обязательств по ипотеке (36).


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