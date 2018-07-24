Более 6,5 тысяч обращений поступило в мэрию от рязанцев за первую половину 2018 года

6610 тысяч обращений поступило в мэрию от рязанцев за первую половину 2018 года. Об этом сообщил
Отмечается, что за аналогичный период 2017 года обращений было больше на 9% - 7205.
Так, 3663 обращений поступило в письменной форме, 96 — устно или по телефону, еще 2851 горожане направили в форме электронного документа.
Кроме того, через портал «Исправим вместе» поступило 1500 сообщений, через «ВКонтакте» и Facebook — 440, через другие источники — 690. Наибольшее количество обращений адресовано в управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и транспорта.
«Обращения в администрацию города позволили оперативно повлиять на ряд ситуаций в городе, своевременно устранять недостатки в работе систем отопления, водоснабжения, активно работать с управляющими организациями, контролировать ситуацию на дорогах города», — отметили в сообщении.
И.о. главы администрации Сергей Карабасов заявил, что работа с обращениями жителей, поступившими в мэрию, «должна проводиться качественно и оперативно».
«Я требую, чтобы руководители структурных подразделений не подходили к этой работе формально. В отдельных случаях необходимо выезжать на место, чтобы разобраться в ситуации. Вопросы, поступившие от рязанцев на личном приеме, мы должны держать на контроле», — отметил Карабасов.