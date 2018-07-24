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8:57, 24 июля 2018 188
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Больному раком рязанскому хирургу вновь требуется помощь в сборе денег на лечение

Больному раком рязанскому хирургу вновь требуется помощь в сборе денег на лечение

Рязанскому хирургу Ивану Успенскому, который уже два года борется с раком, требуются деньги на лечение. Информация об этом появилась на сайте благотворительного фонда «Православие и мир».

Рязанец борется с острым лимфобластным ph-позитивным лейкозом. Как отметили в сообщении, этот вида лейкоза очень редкий. У Успенского нашли филадельфийскую хромосому, которая принадлежит к аномальным явлениям.

Лекарство от нее на месяц стоит около 70 тысяч рублей.

«А потом, когда это лекарство перестало действовать, назначили за 150 тысяч. А потом было лекарство за 210 тысяч. А потом за 300 тысяч. В итоге — за полмиллиона», — расскал рязанец. — Суть заболевания в том, что клетка повреждается каким-то невероятным образом, в ней изменяется генетический код, «перехлестываются хромосомы», и она начинает бесконтрольно размножаться. Размножаясь, она уничтожает все вокруг себя, то есть здоровые клетки костного мозга".

В июле 2017 года мужчине сделали пересадку костного мозга от сестры, после чего начались осложнения. Рак вернулся в октябре.

В данный момент рязанец заканчивает лечение препаратом «Инотузумаб», который стоит 4 500 000 рублей курс.

Далее он планирует перейти к «CAR T-Cell» терапии и вновь пресадке костного мозга от неродственного донора.

От суммы, которую соберут на лечение, зависит где он будет лечиться — в Китае или Израиле.

«Дети обещают мне создать таблетку „от всех болезней“, — сказал Успенский. — Я прошу помощи, потому достать эти средства мне одному совершенно не под силу, они астрономические, но только эта терапия в моем случае позволит жить, оставаться в семье, с детьми, с женой, когда-нибудь вернуться к работе. Это единственный шанс сейчас, других вариантов просто нет».

Перевести средства на лечение рязанца можно на сайте.

Ранее Иван Успенский выпустил книгу о своей борьбе с раком.

Фото с сайта фонда


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