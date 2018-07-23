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10:01, 23 июля 2018 425

Жилой комплекс «Рассвет» предложил рязанцам квартиры от 1,1 миллиона

Жилой комплекс «Рассвет» предложил рязанцам квартиры от 1,1 миллиона

Рязанцам предложили квартиры от 1,1 миллиона. Строительство жилого комплекса «Рассвет» в Дядькове уже завершается. До конца лета в эксплуатацию введут последний, девятый дом.

На этот период (до 31 августа) застройщик предлагает квартиры на пятом и первом этаже с весомой скидкой — три тысячи рублей с одного кв м.

Стоимость однокомнатных квартир (39,9 кв м) — от 1 197 000 рублей, двухкомнатных (52,6 кв м) — от 1 578 000.

Квартиры оснащены индивидуальным поквартирным отоплением и имеют остекленные профилем ПВХ лоджии и просторные кухни.

Дома располагается в экологичном районе за городом, поэтому плата за услуги ЖКХ ниже, чем в Рязани. Рядом с многоэтажкой «Рассвет» построен крупный сетевой супермаркет, планируется возведение детского сада. Недавно в жилищном комплексе отметили День семьи, любви и верности.

Для покупателей работают льготные ипотечные программы ведущих банков, беспроцентная рассрочка платежа, зачет имеющегося жилья. Связаться с отделом продаж можно круглосуточно по телефону: 99-77-22, а более подробную информацию узнать на сайте.


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