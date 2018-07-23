Жилой комплекс «Рассвет» предложил рязанцам квартиры от 1,1 миллиона

Рязанцам предложили квартиры от 1,1 миллиона. Строительство
На этот период (до 31 августа) застройщик предлагает квартиры на пятом и первом этаже с весомой скидкой — три тысячи рублей с одного кв м.
Стоимость однокомнатных квартир (39,9 кв м) — от 1 197 000 рублей, двухкомнатных (52,6 кв м) — от 1 578 000.
Квартиры оснащены индивидуальным поквартирным отоплением и имеют остекленные профилем ПВХ лоджии и просторные кухни.
Дома располагается в экологичном районе за городом, поэтому плата за услуги ЖКХ ниже, чем в Рязани. Рядом с многоэтажкой «Рассвет» построен крупный сетевой супермаркет, планируется возведение детского сада. Недавно в жилищном комплексе
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