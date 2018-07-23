Скопинцу, зарезавшему женщину на улице города, продлили срок ареста

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В среду, 25 июля, в Скопинском районном суде начнут рассматривать уголовное дело в отношении местного жителя, который зарезал на улице женщину. Об этом сообщила пресс-служба райсуда.
Мужчине продлили срок содержания под стражей.
Инцидент произошел утром 24 мая 2018 в центре Скопина. 22-летний молодой человек ударил 36-летнюю предпринимательницу ножом, когда она выходила из машины. Нападавший скрылся с места происшествия, пострадавшую доставили в реанимацию. Она скончалась от ранений и потери крови.
Позже выяснилось, что злоумышленник хотел жениться на женщине, но та отвергла предложение. Спустя два дня после происшествия убийца сдался следователям сам. Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Дело направили для рассмотрения в суд.