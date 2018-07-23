За неделю на пожарах в Рязанской области погибли три человека

С 16 по 22 июля в Рязанской области ликвидировали 15 пожаров, на которых погибли три человека и один получил травмы. Об этом сообщила
Огонь уничтожил 16 строений и две единицы техники. Пожарные спасли трех человек, 20 человек эвакуировали.
Смертельные пожары произошли в
В пятницу, 20 июля, крупный пожар произошел в Ходынино Рыбновского района. Сгорел дом на площади 10 квадратных метров. На место происшествия выезжали два автомобиля и пять пожарных.
В воскресенье, 22 июля, в Ряжске горела одна из квартир пятиэтажке. Площадь пожара составила два квадратных метра.