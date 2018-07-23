Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:20, 23 июля 2018 266
 0    0

За неделю на пожарах в Рязанской области погибли три человека

За неделю на пожарах в Рязанской области погибли три человека

С 16 по 22 июля в Рязанской области ликвидировали 15 пожаров, на которых погибли три человека и один получил травмы. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Огонь уничтожил 16 строений и две единицы техники. Пожарные спасли трех человек, 20 человек эвакуировали.

Смертельные пожары произошли в Сасове и в Рязани.

В пятницу, 20 июля, крупный пожар произошел в Ходынино Рыбновского района. Сгорел дом на площади 10 квадратных метров. На место происшествия выезжали два автомобиля и пять пожарных.

В воскресенье, 22 июля, в Ряжске горела одна из квартир пятиэтажке. Площадь пожара составила два квадратных метра.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
10:58, 23 июля 2018
В Московской области около железной дороги в спортивной сумке нашли тело пятилетней девочки
10:20, 23 июля 2018
За неделю на пожарах в Рязанской области погибли три человека
10:15, 23 июля 2018
На улице Горького столкнулись два «Фольксвагена»
20:33, 22 июля 2018
В Астраханской области перевернулась лодка с детьми, погибли трое
20:13, 22 июля 2018
В Тамбове 20-летняя девушка умерла после удаления миндалин
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
6 дней назад
Ответственный застройщик не станет безрассудно повышать цены — Воробьев

Ответственный застройщик не станет безрассудно повышать цены — Воробьев

Гендиректор ГК «ЕДИНСТВО» Антон Воробьев ответил на значимые для тысяч рязанцев вопросы.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:01, 10 июля 2018 23 081
В Рязани началась реконструкция площади Ленина. Фото 1
20:40, 15 июля 2018 21 550
Pussy Riot выбежали на поле во время финала чемпионата мира по футболу. Видео 1
20:22, 14 июля 2018 16 277
У ТРЦ «М5 Молл» «пятнадцатая» влетела в столб. Фото и видео
19:54, 15 июля 2018 15 840
Франция во второй раз в истории победила в чемпионате мира по футболу
18:46, 16 июля 2018 13 775
На вокзале Рязань-2 засняли эшелон с китайскими танками
Все новости
Голосования

Где вы проводите летний отпуск?

Окончание опроса: 27.07.2018
Архив голосований
Форум