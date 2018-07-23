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15:05, 23 июля 2018 898
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Во вторник Землю накроет магнитная буря

Во вторник Землю накроет магнитная буря

Во вторник, 24 июля, Землю накроет магнитная уровня первого уровня по пятибалльной шкале. Согласно прогнозам, буря начнется с 6:00 (мск), передает «РИА Новости».

Буря будет активной примерно до полудня.

Как отметили эксперты, такие магнитные бури могут привести к слабым колебаниям в энергетических системах, а также незначительно влиять на системы управления космическими аппаратами.

На высоких широтах можно будет увидеть полярные сияния.

Предыдущие бури произошли 28 июня, 6 и 7 мая, а самая крупная с начала 2018 года — 20 апреля.


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