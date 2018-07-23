Во вторник Землю накроет магнитная буря

Во вторник, 24 июля, Землю накроет магнитная уровня первого уровня по пятибалльной шкале. Согласно прогнозам, буря начнется с 6:00 (мск), передает «
Буря будет активной примерно до полудня.
Как отметили эксперты, такие магнитные бури могут привести к слабым колебаниям в энергетических системах, а также незначительно влиять на системы управления космическими аппаратами.
На высоких широтах можно будет увидеть полярные сияния.
Предыдущие бури произошли 28 июня, 6 и 7 мая, а самая крупная с начала 2018 года — 20 апреля.