В Спасске сгорел магазин с продуктами и стройматериалами

В ночь на понедельник, 23 июля, в Спасске сгорел магазин стройматериалов «Стройдвор». В этом же помещении находились продуктовый отдел, мясной и молочный павильоны, а также административное здание потребительского общества, пишет издательство «Пресса».
Пожар начался в 23:30, огонь полностью уничтожил 300 квадратных метров здания, от другой части павильона остались кирпичные стены.
«Площадь всего павильона — 800 квадратных метров. Сгорело все, в том числе торговое оборудование, товар, холодильные камеры и лаборатория», — рассказал председатель правления Спасского ПО Александр Седешкин.
На вызов выезжали три расчета, никто из людей не пострадал.