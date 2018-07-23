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12:52, 23 июля 2018 180
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В Спасске сгорел магазин с продуктами и стройматериалами

В Спасске сгорел магазин с продуктами и стройматериалами

Фото: Издательство «Пресса»

В ночь на понедельник, 23 июля, в Спасске сгорел магазин стройматериалов «Стройдвор». В этом же помещении находились продуктовый отдел, мясной и молочный павильоны, а также административное здание потребительского общества, пишет издательство «Пресса».

Пожар начался в 23:30, огонь полностью уничтожил 300 квадратных метров здания, от другой части павильона остались кирпичные стены.

«Площадь всего павильона — 800 квадратных метров. Сгорело все, в том числе торговое оборудование, товар, холодильные камеры и лаборатория», — рассказал председатель правления Спасского ПО Александр Седешкин.

На вызов выезжали три расчета, никто из людей не пострадал.


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