Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:43, 23 июля 2018 256
 0    0

В Скопине за торговлю оружием осудили двух членов преступной группировки

В Скопине за торговлю оружием осудили двух членов преступной группировки

В Скопине осудили двух членов преступной группировки, которая незаконно продавала боеприпасы и оружие. Об этом сообщила пресс-служба Рязанского областного суда.

Пятерых злоумышленников задержали в апреле 2017 года с поличным. Ими оказались жители Рязанской и Московской областей в возрасте от 37 до 52 лет. По месту жительства задержанных нашли пять автоматов, двенадцать пистолетов, карабин, девять гранат, 900 граммов тротила и около шести тысяч патронов различного калибра.

19 июля 2018 года суд признал организатора группировки виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 223, частью 2 статьи 222 УК РФ. Его приговорили к 3 годам и 10 месяцам заключения в колонии общего режима и штрафу в размере ста тысяч рублей.

Одного из его подельников признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 222 УК РФ и приговорили к 3 годам и 3 месяцам заключения в колонии общего режима.

Приговор райсуда не вступил в законную силу и может быть обжалован.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
10:43, 23 июля 2018
В Скопине за торговлю оружием осудили двух членов преступной группировки
10:36, 23 июля 2018
Скопинцу, зарезавшему женщину на улице города, продлили срок ареста
9:57, 23 июля 2018
Сасовское предприятие оштрафовали на 50 тысяч за продажу непроверенного гороха 1
9:13, 23 июля 2018
Кремль обяжет регионы отвечать на недовольство пользователей в соцсетях
8:22, 23 июля 2018
Фестивальные выходные. Обзор главных событий уикенда, 21-22 июля 1
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Активный отдых, уха и песни у костра. В загородной «Школе 360» прошел семейный праздник

Активный отдых, уха и песни у костра. В загородной «Школе 360» прошел семейный праздник

Будущие ученики и их родители с радостью отнеслись к идее проведения праздника на свежем воздухе.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:01, 10 июля 2018 23 081
В Рязани началась реконструкция площади Ленина. Фото 1
20:40, 15 июля 2018 21 550
Pussy Riot выбежали на поле во время финала чемпионата мира по футболу. Видео 1
20:22, 14 июля 2018 16 277
У ТРЦ «М5 Молл» «пятнадцатая» влетела в столб. Фото и видео
19:54, 15 июля 2018 15 840
Франция во второй раз в истории победила в чемпионате мира по футболу
18:46, 16 июля 2018 13 775
На вокзале Рязань-2 засняли эшелон с китайскими танками
Все новости
Голосования

Где вы проводите летний отпуск?

Окончание опроса: 27.07.2018
Архив голосований
Форум