В Скопине за торговлю оружием осудили двух членов преступной группировки

В Скопине осудили двух членов преступной группировки, которая незаконно продавала боеприпасы и оружие. Об этом сообщила пресс-служба Рязанского областного суда.
Пятерых злоумышленников
19 июля 2018 года суд признал организатора группировки виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 223, частью 2 статьи 222 УК РФ. Его приговорили к 3 годам и 10 месяцам заключения в колонии общего режима и штрафу в размере ста тысяч рублей.
Одного из его подельников признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 222 УК РФ и приговорили к 3 годам и 3 месяцам заключения в колонии общего режима.
Приговор райсуда не вступил в законную силу и может быть обжалован.