В рязанском детском саду сработала пожарная сигнализация

В детском саду №41 сработала пожарная сигнализация. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«Сигнал зафиксировали в 15:41. Тревога ложная», — прокомментировали в ведомстве.
На вызов выехали один экипаж и три пожарных.
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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
В детском саду №41 сработала пожарная сигнализация. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«Сигнал зафиксировали в 15:41. Тревога ложная», — прокомментировали в ведомстве.
На вызов выехали один экипаж и три пожарных.
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