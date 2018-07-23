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15:58, 23 июля 2018 178
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В рязанском детском саду сработала пожарная сигнализация

В рязанском детском саду сработала пожарная сигнализация

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

В детском саду №41 сработала пожарная сигнализация. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Сигнал зафиксировали в 15:41. Тревога ложная», — прокомментировали в ведомстве.

На вызов выехали один экипаж и три пожарных.


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