Рязанские врачи сохранили пациенту почку при удалении опухоли

В рязанском областном уронефрологическом центре больницы № 11 провели операцию по удалению опухоли. Об этом сообщил
«У девятнадцатилетнего больного, при обследовании была выявлена злокачественная опухоль левой почки размером 2 см, — рассказал главврач больницы №11, заведующий кафедрой РязГМУ Виктор Филимонов, — сложность предполагаемой операции заключалась в глубинном расположении этой опухоли в ткани почки».
Во время операции врачам-урологам удалось сохранить почку пациента. Как отметили в сообщении, операция прошла без осложнений, пациент восстанавливается.
«Уникальность проведенной операции заключается в том, что с использованием современных технологий нам удалось точно и бескровно удалить опухоль почки с минимальным повреждением почечной ткани, сохранив пациенту орган», — отметил заместитель главврача по хирургии и организации, доцент кафедры урологии и нефрологии Роман Васин.