Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:46, 23 июля 2018 469
 0    0

Рязанские казаки приняли присягу в Касимове. Фото

Рязанские казаки приняли присягу в Касимове. Фото

В субботу, 21 июля, рязанские казаки приняли присягу в Касимове. Об этом сообщил сайт Рязанской епархии.

Атаман Рязанского городского казачьего общества Андрей Доценко дал казакам напутствие. Ключарь Георгиевского храма Касимова иерей Иоанн Игнатов совершил молебен перед началом мероприятия.

Каждый казак зачитал присягу, подписал ее и получил текст. Казаков благословил священник, также он окропил всех святой водой.

Напутствие присутствующим дал старейший казак Касимова.

После присяги в Свято-Сергиевской православной школе для казаков организовали трапезу.

Фото с сайта Рязанской епархии


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
14:09, 23 июля 2018
Заключенному рязанской колонии передали наркотики в сигаретах
13:46, 23 июля 2018
Рязанские казаки приняли присягу в Касимове. Фото
13:29, 23 июля 2018
Победителей квеста на фестивале «Малина» наградили приглашением в «Старый город»
12:38, 23 июля 2018
Дизайнеры проведут мастер-класс для рязанцев
11:38, 23 июля 2018
Прораб пообещал сохранить часть исторической брусчатки на площади Ленина
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
6 дней назад
Ответственный застройщик не станет безрассудно повышать цены — Воробьев

Ответственный застройщик не станет безрассудно повышать цены — Воробьев

Гендиректор ГК «ЕДИНСТВО» Антон Воробьев ответил на значимые для тысяч рязанцев вопросы.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:01, 10 июля 2018 23 261
В Рязани началась реконструкция площади Ленина. Фото 1
20:40, 15 июля 2018 21 571
Pussy Riot выбежали на поле во время финала чемпионата мира по футболу. Видео 1
20:22, 14 июля 2018 16 292
У ТРЦ «М5 Молл» «пятнадцатая» влетела в столб. Фото и видео
19:54, 15 июля 2018 15 851
Франция во второй раз в истории победила в чемпионате мира по футболу
18:46, 16 июля 2018 13 811
На вокзале Рязань-2 засняли эшелон с китайскими танками
Все новости
Голосования

Где вы проводите летний отпуск?

Окончание опроса: 27.07.2018
Архив голосований
Форум