Рязанские казаки приняли присягу в Касимове. Фото

В субботу, 21 июля, рязанские казаки приняли присягу в Касимове. Об этом сообщил
Атаман Рязанского городского казачьего общества Андрей Доценко дал казакам напутствие. Ключарь Георгиевского храма Касимова иерей Иоанн Игнатов совершил молебен перед началом мероприятия.
Каждый казак зачитал присягу, подписал ее и получил текст. Казаков благословил священник, также он окропил всех святой водой.
Напутствие присутствующим дал старейший казак Касимова.
После присяги в Свято-Сергиевской православной школе для казаков организовали трапезу.
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