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13:29, 23 июля 2018 1 335

Победителей квеста на фестивале «Малина» наградили приглашением в «Старый город»

Победителей квеста на фестивале «Малина» наградили приглашением в «Старый город»

Победители квеста на гастрономическом фестивале «Малина-2018», который прошел 21 июля в селе Новоселки, получили приглашение в рязанский ресторан «Старгород». Об этом сообщила пресс-служба «Северной компании», построившей гостиничный комплекс.

«Команды участников фестиваля искали на родине Сергея Есенина, в селе Константиново, подсказки к разгадке старинной тайны. Победители получили сертификат на визит в „Старгород“. Ресторан русской кухни работает с 2016 года на первом этаже отеля „Старый город“ на улице Мюнстерской. С летней веранды перед „Старгородом“ открывается живописный вид на Лыбедский бульвар, реконструкцию которого провела „Северная компания“», — говорится в пресс-релизе.


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