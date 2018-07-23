Победителей квеста на фестивале «Малина» наградили приглашением в «Старый город»

Победители квеста на гастрономическом фестивале «Малина-2018», который прошел 21 июля в селе Новоселки, получили приглашение в рязанский ресторан «Старгород». Об этом сообщила пресс-служба «Северной компании», построившей гостиничный комплекс.
«Команды участников фестиваля искали на родине Сергея Есенина, в селе Константиново, подсказки к разгадке старинной тайны. Победители получили сертификат на визит в „Старгород“. Ресторан русской кухни работает с 2016 года на первом этаже отеля „Старый город“ на улице Мюнстерской. С летней веранды перед „Старгородом“ открывается живописный вид на Лыбедский бульвар, реконструкцию которого провела „Северная компания“», — говорится в пресс-релизе.