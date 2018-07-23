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14:48, 23 июля 2018 616
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Молния на сутки оставила без воды жителей села в Рязанском районе 1

Молния на сутки оставила без воды жителей села в Рязанском районе

Молния на сутки оставила без воды жителей села Листвянка Рязанского района. Об этом сообщило издательство «Пресса».

В пятницу, 20 июля, около 16:00 молния ударила попала в оборудование скважины, в результате сгорели два насоса и частотный преобразователь. Без водоснабжения осталось практически все село, за исключением двух улиц.

МЧС организовало подвоз технической воды, которая не годилась для питья и пищи. Жителям пришлось покупать воду в магазинах.

Подачу воды восстановили к 15:00 21 июля.

«Правда, счастье длилось недолго. Около 23.30 произошел порыв, и воду пришлось отключить. К утру последствия прорыва ликвидировали, и из кранов вновь потекла вода», — отмечает издание.


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