ФСБ уничтожила канал поставок оружия из Евросоюза

ФСБ провела операцию по уничтожению канала поставок в Россию оружия из стран Евросоюза. Преступная группа состояла из жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Ярославля, сообщил
Всего по местам проживаний изъяли 380 единиц оружия, среди которых 25 пулеметов, 30 автоматов, 70 пистолетов-пулеметов, 94 карабинов, винтовок и ружей, 158 пистолетов и револьверов, 2 противотанковых ружья, 45-мм пехотный миномет, станковый автоматический гранатомет «АГС-17», самодельное взрывное устройство, 15 ручных осколочных гранат, более 4500 патронов различного калибра, приспособления для бесшумной стрельбы, большое количество основных частей и комплектующих к огнестрельному оружию.
Также силовики закрыли две мастерские по модернизации огнестрельного оружия и изготовлению боеприпасов.
Членов преступной группы задержали.