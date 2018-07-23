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11:26, 23 июля 2018 292
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ФСБ уничтожила канал поставок оружия из Евросоюза

ФСБ уничтожила канал поставок оружия из Евросоюза

ФСБ провела операцию по уничтожению канала поставок в Россию оружия из стран Евросоюза. Преступная группа состояла из жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Ярославля, сообщил сайт службы.

Всего по местам проживаний изъяли 380 единиц оружия, среди которых 25 пулеметов, 30 автоматов, 70 пистолетов-пулеметов, 94 карабинов, винтовок и ружей, 158 пистолетов и револьверов, 2 противотанковых ружья, 45-мм пехотный миномет, станковый автоматический гранатомет «АГС-17», самодельное взрывное устройство, 15 ручных осколочных гранат, более 4500 патронов различного калибра, приспособления для бесшумной стрельбы, большое количество основных частей и комплектующих к огнестрельному оружию.

Также силовики закрыли две мастерские по модернизации огнестрельного оружия и изготовлению боеприпасов.

Членов преступной группы задержали.


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