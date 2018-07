В Китае на небоскребе появился 108-метровый водопад. Видео

В китайском городе Гуйян появился искусственный водопад, который стекает с одного из небоскребов города. Об этом передает Life .

Вода падает со 108-метрового здания, само строение достигает 121-го метра.

Рядом с водопадом есть большой резервуар. Воду качают вверх четыре насоса.

Строителям удалось решить проблему со звукоизоляцией, а также сохранить поверхность земли в безопасности.

You are not fooled by your eyes! Stunning #waterfall is spotted cascading down a building in Guiyang, China pic.twitter.com/GKdoFHFKDA

With a height of 108 meters, an artificial waterfall designed to be a tourist attraction is seen gushing down a high-rise building in Guiyang, SW China’s Guizhou province. pic.twitter.com/AdFtfaIHDH