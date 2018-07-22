В Казахстане зарезали экс-участника КВН

В городе Актау в Казахстане смертельно ранили экс-участника команды КВН «Актобе» Данияра Алимбаева. Об этом сообщил
Инцидент произошел в ночь на 21 июля. Мужчину ранили ножом в ногу, у него повредились артерии и вены.
Алимбаева «в крайне тяжелом состоянии» доставили в больницу и сделали экстренную операцию. Затем его перевели в реанимацию, где он скончался.
«Ночью возле бара произошла потасовка. Данияр стоял в стороне, но и ему досталось. Один из обидчиков ударил его ножом в ногу, как было с Денисом Теном. Он потерял много крови», — сообщил друг погибшего.
Полицейские задержали троих подозреваемых.
Данияр Алимбаев играл в сборной «Актобе», участвовавшей в сочинском фестивале КВН. У него остались четверо детей.
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