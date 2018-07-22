Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:51, 22 июля 2018 542
 0    0

Реальные зарплаты в Белоруссии превысили российские

Реальные зарплаты в Белоруссии превысили российские

В 2017 году в Белоруссии вырос уровень реальных зарплат. По сравнению с предыдущим годом в 2017 зарплаты в России выросли на 5%, пишут «Ведомости».

Белоруссия стала единственной страной СНГ, которая обогнала Россию по уровню реальных заработных плат.

При расчетах эксперты использовали данные Всемирного банка о ППС 2011 года, а также курс валют и уровень инфляции в рассматриваемых странах в последующие годы.

Согласно методике, реальная зарплата в России в прошлом году составила $1550, что на 5% выше уровня 2016 года. С 2011 по 2017 годы уровень менялся незначительно.

Реальная зарплата в Белоруссии в 2017 году составила $1602,6. При расчетах учли деноминацию, которая прошла в Белоруссии два года назад.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Экономика и бизнес»
16:51, 22 июля 2018
Реальные зарплаты в Белоруссии превысили российские
9:17, 20 июля 2018
ЦБ отозвал лицензии у двух российских банков
22:53, 19 июля 2018
Центробанк впервые выявил поддельные купюры номиналом в две тысячи рублей
14:05, 19 июля 2018
Любимов предложил открыть в Рязани кафе с грибным меню
12:51, 19 июля 2018
Эксперты назвали топ-10 самых «мужских» марок автомобилей
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Курс на экологичность. «Русская кожа» рассказала о производстве натуральной продукции

Курс на экологичность. «Русская кожа» рассказала о производстве натуральной продукции 4

Может ли натуральная кожа быть экологичной?

Популярное
Комментируемое
Новое
10:06, 9 июля 2018 28 856
После матча Россия-Хорватия на Почтовой подрались болельщики. Видео 2
17:01, 10 июля 2018 22 929
В Рязани началась реконструкция площади Ленина. Фото 1
20:40, 15 июля 2018 21 455
Pussy Riot выбежали на поле во время финала чемпионата мира по футболу. Видео 1
20:22, 14 июля 2018 16 209
У ТРЦ «М5 Молл» «пятнадцатая» влетела в столб. Фото и видео
19:54, 15 июля 2018 15 800
Франция во второй раз в истории победила в чемпионате мира по футболу
Все новости
Голосования

Где вы проводите летний отпуск?

Окончание опроса: 27.07.2018
Архив голосований
Форум