Реальные зарплаты в Белоруссии превысили российские

В 2017 году в Белоруссии вырос уровень реальных зарплат. По сравнению с предыдущим годом в 2017 зарплаты в России выросли на 5%, пишут «
Белоруссия стала единственной страной СНГ, которая обогнала Россию по уровню реальных заработных плат.
При расчетах эксперты использовали данные Всемирного банка о ППС 2011 года, а также курс валют и уровень инфляции в рассматриваемых странах в последующие годы.
Согласно методике, реальная зарплата в России в прошлом году составила $1550, что на 5% выше уровня 2016 года. С 2011 по 2017 годы уровень менялся незначительно.
Реальная зарплата в Белоруссии в 2017 году составила $1602,6. При расчетах учли деноминацию, которая прошла в Белоруссии два года назад.