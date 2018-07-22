Назван список самых высокооплачиваемых музыкантов мира

Эксперты назвали самых высокооплачиваемых музыкантов мира. Рейтинг опубликовал американский журнал
На первом месте оказалась ирландская группа U2, которая заработала в 2017 году 54,4 миллиона евро. Музыканты заработали большую сумму в рамках гастролей с программой Joshua Tree Tour.
На втором месте оказался кантри-певец Гарти Брукс с 52,2 заработанными миллионами долларов. Третью строчку заняла группа Metallica (43,2 миллиона долларов).
В топ-10 попали Бруно Марс (40,7 миллиона), Эд Ширан (31,3 миллиона), Леди Гага (29,7 миллиона), Билли Джоэл (29,2 миллиона), группа Guns N' Roses (27,8 миллиона), Роджер Уотерс (экс-гитарист Pink Floyd — прим. ред.) (27,2 миллиона) и Coldplay (26,5 миллиона).
Всего эксперты составили список из 50 артистов. В расчет взяли данные только по американскому рынку.