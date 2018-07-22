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17:52, 22 июля 2018 288
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Назван список самых высокооплачиваемых музыкантов мира

Назван список самых высокооплачиваемых музыкантов мира

Эксперты назвали самых высокооплачиваемых музыкантов мира. Рейтинг опубликовал американский журнал Billboard.

На первом месте оказалась ирландская группа U2, которая заработала в 2017 году 54,4 миллиона евро. Музыканты заработали большую сумму в рамках гастролей с программой Joshua Tree Tour.

На втором месте оказался кантри-певец Гарти Брукс с 52,2 заработанными миллионами долларов. Третью строчку заняла группа Metallica (43,2 миллиона долларов).

В топ-10 попали Бруно Марс (40,7 миллиона), Эд Ширан (31,3 миллиона), Леди Гага (29,7 миллиона), Билли Джоэл (29,2 миллиона), группа Guns N' Roses (27,8 миллиона), Роджер Уотерс (экс-гитарист Pink Floyd — прим. ред.) (27,2 миллиона) и Coldplay (26,5 миллиона).

Всего эксперты составили список из 50 артистов. В расчет взяли данные только по американскому рынку.


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