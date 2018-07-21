ФСБ рассчитала, что выполнение «закона Яровой» повысит тарифы на связь на 10%. Об этом говорится в ответе, который Министерство цифрового развития направило Уральской ассоциации операторов связи, передает «
Cуммарные доходы от оказания услуг связи в России в 2017 году составили 1,74 трлн рублей, из которых на мобильную связь и интернет пришлось 1,1 трлн рублей. Рост тарифов на 10% приведет к тому, что операторы получат доход от услуг мобильной связи и интернета на уровне 110 млрд рублей в год.
«В России настолько низкие цены на связь, что даже десятипроцентный рост тарифов не будет слишком заметен для абонентов», — сказал генеральный директор ТМТ Consulting Константин Анкилов.
Отмечается, что средний счет за связь для абонентов широкополосного доступа в интернет в первом квартале 2018 года составил 345 рублей. С учетом НДС, абонентам придется платить на 40 рублей больше за домашний интернет и столько же — за мобильную связь.
Напомним, поправки депутата Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова обязывают операторов связи и провайдеров хранить трафик пользователей в течение полугода.
Ранее Владимир Путин