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8:36, 21 июля 2018 108
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Рязанцев пригласили поучаствовать в фестивале ГТО

Рязанцев пригласили поучаствовать в фестивале ГТО

Рязанцев пригласили поучаствовать в фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Жители города смогут сдать нормативы по бегу, челночному бегу, силовой подготовке, гибкости, прыжках в длину, подъему туловища, метанию. Также все желающие смогут пройти испытания по стрельбе из пневматической винтовки.

Мероприятие стартует во вторник, 24 июля, в 10:00, по адресу: улица Дружная, дом №5.

Заявки на участие необходимо направлять по e-mail: zayavka. gto@yandex.ru, либо по адресу: улица Ленина, дом №35 (кабинет 311).

Уточнить информацию можно по телефонам: 25-24-23, 24-32-10.


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