Рязанцев пригласили поучаствовать в фестивале ГТО

Рязанцев пригласили поучаствовать в фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Жители города смогут сдать нормативы по бегу, челночному бегу, силовой подготовке, гибкости, прыжках в длину, подъему туловища, метанию. Также все желающие смогут пройти испытания по стрельбе из пневматической винтовки.
Мероприятие стартует во вторник, 24 июля, в 10:00, по адресу: улица Дружная, дом №5.
Заявки на участие необходимо направлять по e-mail: zayavka.
Уточнить информацию можно по телефонам: 25-24-23, 24-32-10.