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12:34, 21 июля 2018 210
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Путин пообещал рассмотреть вопрос о продаже пива на футбольных матчах

Путин пообещал рассмотреть вопрос о продаже пива на футбольных матчах

Владимир Путин пообещал рассмотреть вопрос о продаже пива на футбольных матчах. Так он отреагировал на слова главы Татарстана Рустама Манниханова на заседании госсовета по физкультуре и спорту, передает «РИА Новости».

Манниханов рассказал президенту, что в регионе во время чемпионата мира было продано пива на 89 млн рублей. По его словам, «никаких эксцессов, никаких проблем не было».

«Просил бы посмотреть, во-первых, все-таки мужчины любят пиво… Мне, конечно, стыдно говорить, мусульманину, что вот пиво, но я забочусь о наших братьях православных», — сказал он.

Президент России пообещал рассмотреть вопрос более либерально: «Ну уж если мусульмане просят к пиву либеральней подойти, посмотрим».

Напомним, ранее Владимир Путин заявлял о том, что ЧМ-2018 «не только разрушил стереотипы о России, но и поднял настоящий интерес к стране за рубежом».

ЧМ-2018 проходил в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. Во второй раз в истории чемпионом мундиаля стала Франция.


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