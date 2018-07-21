Владимир Путин пообещал рассмотреть вопрос о продаже пива на футбольных матчах. Так он отреагировал на слова главы Татарстана Рустама Манниханова на заседании госсовета по физкультуре и спорту, передает «
Манниханов рассказал президенту, что в регионе во время чемпионата мира было продано пива на 89 млн рублей. По его словам, «никаких эксцессов, никаких проблем не было».
«Просил бы посмотреть, во-первых, все-таки мужчины любят пиво… Мне, конечно, стыдно говорить, мусульманину, что вот пиво, но я забочусь о наших братьях православных», — сказал он.
Президент России пообещал рассмотреть вопрос более либерально: «Ну уж если мусульмане просят к пиву либеральней подойти, посмотрим».
Напомним, ранее Владимир Путин
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