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9:59, 21 июля 2018 551
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Пройдут дожди, ты только жди. Прогноз погоды в Рязани на последнюю рабочую неделю июля

Пройдут дожди, ты только жди. Прогноз погоды в Рязани на последнюю рабочую неделю июля

По прогнозам синоптиков, к концу последней рабочей недели июля дожди в Рязани прекратятся. Об этом сообщил сайт Гидрометцентра России.

В понедельник, 23 июля, температура воздуха составит +25 градусов. Будет облачно, пойдет дождь.

Во вторник, 24 июля, ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь. Столбики термометров поднимутся до +27 градусов.

Со среды дожди прекратятся: к выходным воздух прогреется до +30 градусов, с 25 по 27 июля синоптики обещают облачную с прояснениями погоду.

По ночам в эти дни температура воздуха составит +18 градусов, временами небольшие дожди.


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