Пройдут дожди, ты только жди. Прогноз погоды в Рязани на последнюю рабочую неделю июля

По прогнозам синоптиков, к концу последней рабочей недели июля дожди в Рязани прекратятся. Об этом сообщил
В понедельник, 23 июля, температура воздуха составит +25 градусов. Будет облачно, пойдет дождь.
Во вторник, 24 июля, ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь. Столбики термометров поднимутся до +27 градусов.
Со среды дожди прекратятся: к выходным воздух прогреется до +30 градусов, с 25 по 27 июля синоптики обещают облачную с прояснениями погоду.
По ночам в эти дни температура воздуха составит +18 градусов, временами небольшие дожди.