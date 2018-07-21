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12:57, 21 июля 2018 174
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На фестивале «Битва на Воже» в Рыбновском районе пройдет крестный ход и лития

На фестивале «Битва на Воже» в Рыбновском районе пройдет крестный ход и лития

На фестивале «Битва на Воже» в Рыбновском районе пройдет крестный ход и лития. Об этом сообщил сайт Рязанской епархии.

4 августа в селе Глебово-Городище стартует 16-й межрегиональный военно-исторический фестиваль «Битва на Воже». В его рамках пройдет крестный ход, который начнется в 12:00 от храма в честь Дмитрия Донского.

Участники пройдут до памятника стеллы в честь 625-летия победы русского оружия, где состоится заупокойная лития.

С победы на Воже 640 лет назад началось освобождение Руси от монголо-татарского ига.

С программой фестиваля можно ознакомиться здесь.


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