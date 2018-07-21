На фестивале «Битва на Воже» в Рыбновском районе пройдет крестный ход и лития. Об этом сообщил
4 августа в селе Глебово-Городище стартует 16-й межрегиональный военно-исторический фестиваль «Битва на Воже». В его рамках пройдет крестный ход, который начнется в 12:00 от храма в честь Дмитрия Донского.
Участники пройдут до памятника стеллы в честь 625-летия победы русского оружия, где состоится заупокойная лития.
С победы на Воже 640 лет назад началось освобождение Руси от монголо-татарского ига.
С программой фестиваля можно ознакомиться