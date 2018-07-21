Куда сходить в субботу? Афиша RZN.info

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В субботу, 21 июля, рязанцев ждет много интересных мероприятий.
В селе Новоселки Рыбновского района пройдет фестиваль «Малина». На мероприятии будут работать торговые ряды с малиной разных сортов и сувенирами, гастро-зона, тематические площадки с мастер-классами, развлекательные зоны для детей. Музыкальное сопровождение фестивалю обеспечат группы «HoTSTuFF» и «Балалайка 62». Начало в 12:00.
С программой и расписанием автобусом можно ознакомиться здесь.
В «Окской жемчужине» состоится «Paprico Fest». Организаторы мероприятия обещают яркую и активную программу в течение дня и ночи, которая включает в себя работу двух сцен с диджеями, флешмобы, турнир по бампер-болу, зону технологий и виртуальной реальности, модный показ на воде и многое другое. Начало в 14:00.
В ЦПКиО в субботу пройдет выставка беспородных собак «Человек собаке друг». Поучаствовать в ней может любой хозяин беспородной собаки. Обязательным условием для желающих показать своего питомца публике является наличие паспорта с прививками, в том числе от бешенства. В программе: ринги для собак любого возраста и роста, конкурсы, призы и подарки. Вход для посетителей свободный, начало в 12:00.
Театр кукол открывает новый сезон спектаклем «Бука». Его главный герой — это маленький зайчонок, который постоянно хмурится, и у него нет друзей. Открытым и дружелюбным помогут стать Зайчонку его новые приятели — Бельчонок, Медвежонок и конечно же веселые зрители. Начало в 12:00.
А городском парке на улице Ленина состоится концерт «День популярной музыки» в рамках проекта «Арт-субботник». На сцене выступят рязанские вокалисты Екатерина Дорожкина, Ольга Елисеева, Галина Сретенская, Екатерина Епифанова, Анастасия Шепелева, Алена Борисова, Ирина Татар, а также вокальная группа «Камертон». В программе прозвучат песни The Beatles, Джеймса Брауна, Бьорк, группы «Пицца» и других популярных исполнителей. Начало в 18:00.
На «Атрон Арене» пройдет очередной этап Российской Дрифт Серии. Среди участников ожидаются пилоты из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Самарской области, Татарстана, Башкортостана, Урала. Вести брифинги, а также судить соревнования будет российский гонщик, вице-чемпион мира по дрифту Аркадий Цареградцев. Начало в 10:00 .