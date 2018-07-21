«Дедушка года» и улитки, работающие за еду. Самые странные новости прошедшей недели

За последнюю неделю пользователи соцсетей опубликовали немало фотографий, которые удивили жителей Рязани и области. Мы сделали подборку самых необычных записей.

В «Шаурмене» на Народном Бульваре рязанка купила булочку с насекомым внутри. «Еда с тараканами, похоже, становится модным трендом Рязани. На этот раз горожане оценили булочку с усачом», — отметили в посте.

В холодце, произведенном в Рязани, покупатели нашли клык. По словам автора поста, находка была похожа на собачий зуб.

Однако в комментариях пользователи сети отметили, что это клык свиньи. «Поэтому это самый натуральный холодец, который я видел!», — сказал один из них.

Из мира животных: в Ряжске местные жители пытались отдать улиток ахатина. По словам автора поста, это «бесплатный салон красоты», моллюск «работает за еду».

Пользователь сети разместил фотографию, на которой видно, как большого пса выгуливают в пробке на Солотчинском мосту.

«Когда съездил на прогулку в Солотчу», — отметил он в сообщении.

Жители Рыбного пожаловались на то, что в песочнице нет песка. По их словам, на новой детской площадке на улице большой, песок они ждут с июня.

«Зачем тратиться и везти песок можно же в землю играть», — пошутил один из комментаторов.

В Рязани появился номинант на премию «Дедушка года». На ролике, размещенном в интернете, видно, как мужчина катает кругами маленького мальчика на машинке посреди лужи.

«На все пойдет ради внука», — отметил один из рязанцев в комментариях.